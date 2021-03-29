Pandemi dönemindeki çalışmalar değerlendirildi

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Tıp Dekanlar Konseyi 2021 Bahar Dönemi Toplantısı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantıya Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cem Algın katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, tıp fakülteleri dekanları arasında karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı. Algın, toplantıyla ilgili, “Farklı üniversitelerin tıp dekanlarıyla birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Pandemi dönemi yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaparak, bahar dönemi için düşüncelerimizi aktardık. dedi.

Toplantının sonunda tıp dekanları, yeni dönem için karşılıklı olarak başarı dileklerini ilettiler.

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