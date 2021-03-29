Jandarmadan dinamik denetim

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı köylerde “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında yiyecek, içecek mekanları ve kahvehaneler İlçe Jandarma Komutanlığı denetim ekiplerince denetlendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı köylerde bulunan yiyecek, içecek mekanları ve kahvehanelerde İlçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararlarda belirtilen hususlar ile sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralına uyulup uyulmadığının kontrolü yapıldı.

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