SGK prim yapılandırmasında ilk ödeme için son tarih 31 Mart

Kütahya Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü İsmail Sayar, sosyal güvenlik prim borçlarını yeniden yapılandıran işveren ve sigortalıları uyararak ilk taksit ya da borcun tamamını yatırmaları için 31 Mart’ın son olduğunu söyledi.

Müdür Sayar, yaptığı açıklamada sosyal güvenlik prim borçlarını ödeyemeyenler için büyük avantaj sağlayan yeniden yapılandırma Kanunundan faydalanmak isteyenlerin yapılandırılan tutarın ilk taksitini ya da peşin ödeme tercih edilmiş ise tamamını 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri gerektiğini ifade etti.

Sayar, “Birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylıklar sağlayan ve cari ay primlerin de teşvikli olarak ödenmesine imkân getiren bu haktan yararlanmak için tanınmış olan fırsatın kaçırılmaması gerekir. 31 Mart’a kadar ödeme yapmayanlar kanunun getirmiş olduğu imkânlardan yararlanma hakkını kaybedecek” dedi.

SGK borç yapılandırmasının, 4B kapsamındaki (BağKur) sigortalılara da önemli avantajlar sağladığını dile getiren Müdür İsmail Sayar, BağKur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borçlarını da 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, durdurulan hizmet sürelerinin yeniden aktif hale geleceğini belirtti.

Sayar, “Daha önce hiç gelir testine başvurmayan GSS sigortalıların 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren tescil kayıtlarının güncellenecek” ifadelerini kullandı.

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