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Korona virüs (Covid19) vakalarının artış göstermesi nedeniyle 10 gün karantinaya alınan Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Düşecek köyünde karantina süresi 5 gün daha uzatıldı.

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Pozitif vakalarda istenilen azalma olmaması dolayısıyla Emet ilçesine bağlı Düşecek köyümüzde, 19 Mart itibarıyla başlayan 10 günlük karantina süreci 5 gün daha uzatılmıştır. Yaşanan salgını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak amacıyla bu karar alınmıştır. Karantina altına alınan Düşecek köyündeki vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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