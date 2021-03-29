Emet'te halk pazarı kapatıldı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde her hafta Salı günleri kurulan ilçe pazarının korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklandı.

Emet Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği, ilçemizde Salı günü kurulan halk pazarı korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 30 Mart 2021 günü kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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