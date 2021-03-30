Belediyeden çöken yola büz desteği

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Hüsüm Deresi'nin taşmasıyla meydana gelen göçüklere karşı tedbir alınarak, Simav Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından binlik büz döşendi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Eynal köprüsü ile Çitgöl köprüsü arasında bulunan Hüsüm deresinin taşmasıyla, yol üzerinde sürekli göçükler meydana geliyordu. Kullanılamayan yola bin’lik büz döşeyip, bu sorunu çözdük ve yol kullanıma yeniden açıldı. Seracılarımıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

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