Vali Çelik: "Karakaş Göleti bölgeye bereket getirecek"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çelik: "Karakaş Göleti bölgeye bereket getirecek"

İHA

Vali Çelik: "Karakaş Göleti bölgeye bereket getirecek"

Kütahya Valisi Ali Çelik, hizmete sunulan Tavşanlı Karacakaş Göleti'nin bölgeye bereket getireceğini söyledi.
Kütahya’da yapımı tamamlanan DSİ yatırımları hakkında bilgiler veren Kütahya Valisi Ali Çelik, “Talimatlarınızla ilimize kazandırılan bugün ilimizde açılışı yapılacak 173 milyon yatırım değeri olan 11 tesisten biri olan TavşanlıKaracakaş Göleti, temelden 26 metre yükseklikte ve 830 bin metreküp su depolama kapasitesine sahiptir. Bu gölet ile 2 bin 380 dekar kuru tarım arazisi suya kavuşacaktır. Bu sayede hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliğine katkı sağlanacaktır. 1. Su Şura’mızın ve açılışı yapılan tüm tesislerin ülkemize, Kütahya’mıza hayırlar, bereketler getirmesini diliyor; şehrimiz adına şükranlarımızı arz ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Çiçek: ''Emet ilçemize 3 kütüphane kazandırdık''
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: ''Emet ilçemize 3 kütüphane ...
Belediyeden çöken yola büz desteği
YEREL HABERLER Belediyeden çöken yola büz desteği
Kütahya’da kaçak tütün ve sahte bandrollü makaron operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak tütün ve sahte bandrollü makaron ...
Başkan Teke'den öğrencilere kitap
YEREL HABERLER Başkan Teke'den öğrencilere kitap
Emet'te halk pazarı kapatıldı
YEREL HABERLER Emet'te halk pazarı kapatıldı
Düşecek köyünde karantina süresi 5 gün daha uzatıldı
YEREL HABERLER Düşecek köyünde karantina süresi 5 gün daha uzatıldı
SGK prim yapılandırmasında ilk ödeme için son tarih 31 Mart
YEREL HABERLER SGK prim yapılandırmasında ilk ödeme için son tarih ...
Tavşanlı Karacakaş Göleti hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Tavşanlı Karacakaş Göleti hizmete sunuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı gölet hizmete açıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla ...
Jandarmadan dinamik denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan dinamik denetim
Hizmet ayağa gidiyor
YEREL HABERLER Hizmet ayağa gidiyor
Pandemi dönemindeki çalışmalar değerlendirildi
YEREL HABERLER Pandemi dönemindeki çalışmalar değerlendirildi
Belediye Kütahyaspor şampiyonluk için hedefe kilitlendi
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor şampiyonluk için hedefe ...
Grup yolunu inceledi
YEREL HABERLER Grup yolunu inceledi
Kütahya’da YÖGEP ve DÖGEP Mart ayı toplantıları
YEREL HABERLER Kütahya’da YÖGEP ve DÖGEP Mart ayı toplantıları
Şaphane'de gıda üretim ve toplu tüketim işletmeleri denetlendi
YEREL HABERLER Şaphane'de gıda üretim ve toplu tüketim işletmeleri ...
Mali’de su kuyusu sevinci Mali’nin N’debougou kentine bağlı Tigabougou köyünde, Simavlı hayırseverler tarafından açılan temiz su kuyusu vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Mali’de su kuyusu sevinci Mali’nin N’debougou kentine ...
Başkan Kulat: "Sorunların çözüm yollarına, bilimsel bakış açısıyla yaklaşacağız”
YEREL HABERLER Başkan Kulat: "Sorunların çözüm yollarına, bilimsel ...
Kaymakam Pelvan: ''Aslanapaspor'un başarısı için çalışacağız''
YEREL HABERLER Kaymakam Pelvan: ''Aslanapaspor'un başarısı için ...
Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor
YEREL HABERLER Kütahya'da 10 saatte söndürülen fabrikadaki yangının ...
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
Kütahya’da uyuşturucu taciri polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Kütahya’da uyuşturucu taciri polisten kaçamadı
Şehit babasının cenaze merasimine katıldılar
YEREL HABERLER Şehit babasının cenaze merasimine katıldılar
Aizanoi'de çalışmalar başlıyor
YEREL HABERLER Aizanoi'de çalışmalar başlıyor