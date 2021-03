DPÜ’de 'Görsel İletişimde Metafor Kavramı ve Türleri' konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından “Görsel İletişimde Metafor Kavramı ve Türleri” başlıklı seminer çevrim içi olarak düzenlendi.

“Görsel İletişimde Metafor Kavramı ve Türleri” başlıklı seminere konuşmacı olarak katılan Öğr. Gör. Hüseyin Ermumcu,” Sanat ve tasarımın, tasarımcının günümüzdeki önemini, İngiliz Şair ve sanat eleştirmeni John Ruskin’in bir sözü ile hatırlatmak istiyorum. 'Yüzlerce insan arasında düşünebilen biri vardır, ancak binlercesi arasında sadece biri görebilir'. Bu bağlamda, sanat ve tasarım eğitimi alan öğrencilerimizin var olan bir olgunun biçimsel özelliklerinin şekillendirilmesi, kurgulanması ya da anlam ve içerikle ilgili örgütlenme teknikleri ile yeniden bir biçim ve içerik oluşturarak görsel iletişim kurma anlamında tasarım kabiliyetlerinin geliştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Öyle ki, Gestalt Kuramı'na göre, her gün karşı karşıya geldiğimiz görsellerin ruhsal yapımızın gelişimine olumlu veya olumsuz bir katkıda bulunduğu gerçeği onlarca sebepten sadece biridir. Bunun yanında günlük yaşantımızda hayatımızı kolaylaştırmak adına, bir ihtiyaçtan doğan bir sorgulama ve çözümleme süreci içerisinde üretilen tasarım ürünlerini de görmekteyiz” dedi.

Küreselleşen dünyada, görsel iletişim tasarımının gücünün yadsınamaz bir gerçek olarak karşılarına çıktığını ifade eden Hüseyin Ermumcu,” Tasarım, yaşantımızın her alanında, her yerde karşımıza çıkan, bizi olumlu yönde veya olumsuz olarak etkileyen görsel bir olgudur. Söz ile ifade edemediğimiz duygularımızı, düşüncelerimizi ortaya koymada etkili ve en önemli iletişim araçlarından biridir. Tasarım sürecinde, yapılan araştırma sonunda, hedeflenen kitleye uygun bir çözümleme ile sonuca ulaşmak, tasarımın etkililiği açısından oldukça önemlidir. Ayrıca yürütmekte olduğum özellikle grafik tasarıma giriş ve grafik tasarım uygulamaları derslerimde, özgün öneri, taslak üretmede kullanılan organizasyon kurallarının yanında, bu konuya ait uygulamalara da yer vermiş olmam sebebiyle, sunum konusu olarak Metafor kavramını tercih ettiğimi belirtmek isterim” diye konuştu.

Seminerin kapanış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, "Metafor, görsel sanatlarda kullanılmakla birlikte edebiyat alanında da sıklıkla kullanılmaktadır. Mesela “Aşk, ateştir” diyor şair. Aslında aşkın ateşle bir alakası yoktur. O kadar tutkulu ki, ona yakalandığınız zaman ateş gibi gelir sizi sarar ve sizi etkisi altına alır. Metafor kavramına, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlediğimiz tasarım yarışmaları ve çalışmalarımızda da çok önem veririz" ifadelerini kullandı.

