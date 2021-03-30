Kütahya kırmızı çizgisini çekti

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İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması, Kütahya’da başladı. Uygulamaya Kütahya Valisi Ali Çelik ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ta katıldı.

Vali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık yaya önceliğinde farkındalığı en üst düzeye taşımak amacıyla ışıksız yaya geçidini kırmızıya boyadı.

'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' sloganıyla 15 ışıksız yaya geçidinde uygulama yapıldı. Vali Ali Çelik, sürücü, yolcu ve yayalara trafik kurallarını hatırlattı, güvenli trafik için kurallara uyulmasını istedi.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulamasına miniklerden de destek geldi.

Çocukları yalnız bırakmayan Vali Ali Çelik, kırmızı düdük verdi, ailelerini trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerini ve uyarmalarını istedi.

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