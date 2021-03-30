Vali Çelik, hız sınırını bilmeyen sürücülerin ehliyetlerini aldı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da `kırmızı çizgimizi çekiyoruz' sloganıyla başlatılan farkındalık etkinliğinde Vali Ali Çelik, sürücülere yaya geçitlere yaklaşırken hız sınırını sorup, bilmeyenlerin ehliyetlerini aldı. Uyarılarda bulunan Vali Çelik, bir süre sohbet ettiği sürücülere ehliyetlerini geri verirken, yayalara öncelik verilmesi gerektiğini anlattı.İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla `kırmızı çizgimizi çekiyoruz´ sloganıyla hayata geçirilen etkinliğe, Kütahya Valisi Ali Çelik´in yanı sıra Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kırbaç ve bazı daire müdürleri katıldı. Atatürk Bulvarı Erdoğan Atasoy Caddesi´ndeki yaya geçitlerin ortasındaki beyaz çizgiler, kırmızıya boyandı.SORUYU BİLEMEYENLERİN EHLİYETLERİNİ ALDIKütahya Valisi Ali Çelik, yaya geçidinin boyanmasının ardından sürücülere kırmızı düdük ve şapka hediye etti. Yaya geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla durduğu sürücülerle sohbet eden Vali Çelik, yaya geçitlerine yaklaşıldığında hız sınırının kaç olması gerektiğini sordu. Hız sırının 30 olduğunu bilmeyen sürücülerin ehliyetlerini aldı. Sürücüleri bilgilendiren Vali Çelik, kısa süren sohbetin ardından sürücülerin ehliyetlerini tekrar iade etti.Araç ve sürücülerin kesiştiği noktalarda can kayıplarının çok fazla olduğunu belirten Vali Çelik, "Bu uygulamayla birlikte yaya ölümlerinde ciddi düşüş sağlandı. Ben bu uygulamaya bütün vatandaşlarımızın destek vermesini istiyorum. 2015 yılında 2 bin 500 civarında yaya kaybı yaşanırken, 2020 yılına gelindiğinde bu rakam 300´lü rakamlara düştü. Bu çok ciddi bir azalış. Bu alışkanlıkların tüm vatandaşlarımız tarafından içselleştirilmesi büyük bir önem arz ediyor. Karayolları Kanunu bunu düzenleyerek, yaya ve okul geçitleri ile kavşaklara yaklaşırken tüm sürücüler 30 kilometre ve altına düşürmek zorundalar. Bu kurallara uyarsak herhangi bir can kaybı yaşamadan bir düzen kurarız ve hep birlikte daha sağlıklı bir şekilde trafik akışını ve can güvenliğimizi emin etmiş oluruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından bugün başlatılan `kırmızı çizgimiz´ uygulamasının da temeli budur" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-03-30 17:36:53



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