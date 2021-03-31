Simav’da sahte içki operasyonu

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda sahte içki ve alkol ölçüm aparatı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün devriye görevini gerçekleştiren ekipleri tarafından Azerbaycan caddesi üzerinde şüpheli olarak durdurulan 2 kişinin üzerinde, 2 şişe el yapımı viski yakalandı.

Şüphelilerin gösterdiği adreste yapılan aramada, satışa hazır el yapımı 4 şişe votka, 4 şişe likör, 13 şişe viski ve 1 adet alkol ölçüm aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli makama sevk edilen E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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