Müdür Başyiğit’e destek alan proje tanıtıldı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gediz Atatürk Ortaokulunun Erasmus+ Okullararası Değişim Ortaklıkları (KA 229) projeleri kapsamında hazırlanan ve destek alan projesi hakkında bilgilendirildi.

Gediz Atatürk Ortaokulu tarafından Erasmus+ Okullararası Değişim Ortaklıkları (KA 229) projeleri kapsamında hazırlanan ve destek alan 'Mens Sana in Corpore SanoYoung Healthy Students' isimli spor ve sağlıklı yaşam konulu projeyi tanıtmak üzere Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gediz Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Aydın, Proje Koordinatörü İngilizce Öğretmeni Ebru Apaydın ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Kırbıyık, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek projenin içeriği ve süreç hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e bilgi sundular.

Ziyaret sonunda, proje kapsamında, öğrenciler tarafından hazırlanan hediyeler Müdür Hasan Başyiğit'e takdim edildi.

Müdür Başyiğit, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Başyiğit, Ulusal Ajans tarafından destek alan projeye ilgili emeği geçen okul idaresi ve proje ekini tebrik ederek, başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.