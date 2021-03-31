Şehit askerin adı okul kütüphanesinde yaşatılacak

Kütahya Merkez Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel Kütüphanesi açıldı.
Işıkara Köyü eski muhtarı Nuran Kamış’ın koordinatörlüğünde Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel adına kurulan Kütüphanesinin açılışına Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, protokol üyeleri, şehidin yakınları, okul idareci ve öğretmenleri katıldı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel, 26 Mart 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatında teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.