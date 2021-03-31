Kızılay’dan köy okulunda sinema etkinliği

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Türk Kızılay Hisarcık Temsilciliği tarafından Dereköy İlk ve Ortaokulu'nda sinema etkinliği düzenlendi.

Dereköy İlkokulunda düzenlenen sinema etkinliğinde film izleyen öğrencilere Genç Kızılay gönüllüleri tarafından sinema bileti ve mısır hediye edildi. Ayrıca öğrencilere Kızılay’ın tarihçesi, faaliyetleri ve projeleri hakkında detaylı bilgi verildi, iyilik ve yardımlaşmanın önemine vurgu yapıldı.

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