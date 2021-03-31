İstiklal İlkokulu'na tebrik ziyareti

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp beraberindeki heyet ile birlikte “eTwinning School” etiketi alan Altıntaş İstiklal İlkokulu’nu ziyaret etti.

Avrupa’daki okullar arası iş birliğini teşvik etmek amacıyla 2005 yılında Avrupa Komisyonu’nun “eöğrenme” programının ana hareketi olarak başlatılan ve Erasmus+’a da sıkı bir şekilde entegre edilen eTwinning Prjoesi çerçevesinde, Altıntaş İstiklal İlkokulu; Kütahya İl Genelinde “eTwinningSchool” etiketi almayı başaran 15 okuldan biri oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojisi Genel Müdürlüğünce verilen bu etikete sahip olan okulların; Bakanlık projelerinde pilot okul olarak değerlendirilmekte olduğu ve Avrupa Birliği Erasmus+ Projelerinde öncelik sahibi olduğu bildirildi.

Kaymakam İrdelp, okul bünyesinde oluşturulan etkinlik alanlarını da ziyaret etmesinin ardından, İlçemizi başarı ile temsil eden İstiklal İlkokulu’nun yöneticileri ve öğretmenleri ile eğitimöğretim gören tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.