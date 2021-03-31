Sıra dışı çaydanlıklar ilgi odağı oldu Kütahya'da üretilen çini desenli seramik çaydanlıklar üzerine işlenen desenlerle rengârenk bir görünüme kavuştu Çini sanatçısı Akkaş'ın klasik model dışına çıkıp farklı formlarda ürettiği çaydanlıklar yurt dışı ve tatil bölgelerinde yoğun ilgi görüyor

Kütahya'da 30 yıldır çinicilik mesleğini icra eden Ali Akkaş, klasik model dışına çıkıp farklı formlarda çaydanlık imal etti. Seramik üzerine işlenen desenlerle rengârenk bir görünüme kavuşan çaydanlıklar özellikle yurt dışı ve tatil bölgelerinde yoğun ilgi görüyor.

Çiniseramik ustası Ali Akkaş, el emeği göz nuru dökülerek üretilen çaydanlıkların daha sağlıklı olması sebebiyle tercih sebebi olduğunu kaydetti. Akkaş, "Yaptığımız ürünlerinden desenli seramik çaydanlıklar yoğun ilgi görüyor. Bu çaydanlığın tasarımları ve modeli bana ait. Bu ürünlerimiz, İstanbul ve Antalya üzerinden başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışına da ihraç edilmektedir. Bu yıl ayrıca Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illerimizden de yoğun bir şekilde sipariş almaktayız. Bunların bin 50 derece sıcaklıkta fırınlanmaktadır. Seramik çaydanlıklar sağlık açısından da son derece güvenlidir" şeklinde konuştu.



"Desenler ne kadar dikkatle yapılırsa üren kendini daha iyi gösteriyor"

Çiniseramik sanatçısı Gönül Ayyıldız, bir çaydanlığın üzerindeki çini desenlerinin yaklaşık 1,5 saatte tamamlandığını ifade etti. Ayyıldız, "Bilindiği gibi Kütahya çini ve seramik şehri. Seramikten imal edilen çaydanlıkların üzerine desen işliyorum. Bu desenler günümüze uygun şekilde modernize edilen desenlerdir. Başta lale olmak üzere birçok desenimiz bulunuyor. Seramik üzerine işlediğimiz desenler her geçen gün daha de zenginleşiyor. Desen işi çok dikkat isteyen bir husus. Desenler ne kadar dikkatle yapılırsa üren kendini daha iyi gösteriyor. Sonuçta el işçiliği, kullanılması daha rahat" diye konuştu.

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