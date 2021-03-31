Aslanapa'da lokantalar ve okul yemekhaneleri denetlendi

Kütahya’nın Aslanapa İlçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Korona virüs salgını kapsamında lokanta ve okul yemekhanelerinde denetim yapıldı.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Görevli personellerimiz ve kolluk kuvvetlerimizle birlikte ilçedeki lokanta ve okullarımızın yemekhanelerinde (Covid19) denetimi yapıldı. Denetlemelerde gıda ve hijyen bakımından gerekli tüm incelemeler gerçekleştirildi.Korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli bilgilendirmeler görevli personellere yapıldı. Bu denetimler belli aralıklarla yapılmaya devam edilecek’’ ifadeleri kullanıldı.

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