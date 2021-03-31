Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Kütahya’da yol kontrol noktasında jandarma tarafından durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.K. isimli şahsın Eskişehir’den temin ettiği uyuşturucu maddeyi ticari araç ile Kütahya getirip satacağı bilgisine ulaştı. Plakası belirlenen bahse konu araç KütahyaEskişehir karayolu Azot Fabrikası önünde ki yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 13 gram metamfetamin,1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör,1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K., A.Ş. ve Z.N.Ç. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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