Kütahya’da korona virüs vakaları görülen ortaokulda eğitime ara verildi

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Kütahya’da bir ortaokulda öğretmen ve öğrencilerde Covid19 vakasına rastlanması nedeniyle yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi.



Vali Ali Çelik başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, İl Merkezi Dervişpaşa Kurtuluş Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinde görülen Covid19 vakaları nedeniyle okulun 31 Mart 2021 tarihi itibariyle 10 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

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