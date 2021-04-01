Emet'te Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

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Kütahya'nın Emet ilçesinde, Ramazan pidesinin fiyatı belirlendi. Emet'te 300 gram pide 3 TL'ye satılacak.

Emet Esnaf Odası Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Emet ilçemizde bu yıl 300 gram Ramazan pidesi fiyatı 3 TL olurken, 400 gram Ramazan pidesi 4 TL olarak belirlenmiştir. Alınan karar Kütahya Fırıncılar Odası kararı ile onaylanmıştır'' ifadeleri kullanıldı.

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