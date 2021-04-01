''Çini kursları aile ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor''

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Haydarlar köyünde bayanlara yönelik çini kursu açıldığı bildirildi.
Çini kursunun ekonomik açıdan aile bütçesine fayda sağladığını belirten Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ''İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından köylerimizde aile bütçelerine ekonomik katkı sağlayacak kurslar devam ediyor. Bunlardan en önemlisi Kütahya ilimizin simgesi çini öğrenme kursu. Kursiyerlerimizin yaptığı ürünleri inceledik. Çalışmalar oldukça güzel. Aile ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak bu kursların tüm köylerimizde açılması en büyük hedefimiz. Hepsine başarılar diliyorum'' dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.