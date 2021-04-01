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Hisarcık'ta iki okul binasında güçlendirme çalışması

İHA

Hisarcık'ta iki okul binasında güçlendirme çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk ve Cumhuriyet ilkokullarında depreme karşı güçlendirme çalışması başlatıldığı bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alması amacıyla Atatürk ve Cumhuriyet İlkokullarında güçlendirme çalışması başlatıldığını belirterek, ”Güçlendirme çalışması sürecinde Atatürk ilkokulu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Cumhuriyet İlkokulu ise 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi binasında eğitim ve öğretime devam edecektir. Güçlendirme çalışmalarının 150 günde tamamlanmasıyla her iki okul Ağustos ayının sonlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlayacaktır” dediler.

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