DPÜ’de “Ulusal ve Uluslararası Arenada Türkiye’nin Güvenliği” konulu panel

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından “Ulusal ve Uluslararası Anerada Türkiye'nin Güvenliği” konulu panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik’in yaptığı, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Atatorun, Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çaylı ve Mustafa Öztop'un konuşmacı olarak katıldığı “Ulusal ve Uluslararası Arenada Türkiye’nin Güvenliği” başlıklı panele üniversitenin akademik ve idari personeli de katıldı.

Panelde bir konuşma yapan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik,” Bize böyle bir imkanı verdikleri için, bizleri davet ettikleri için, tüm katılımcılar adına Kütahya Dumlupınar Üniversitesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'nin güvenliği konusu oldukça önemli bir konu. Bugün birbirinden değerli katılımcılarımız bizlere sunumlarını yapacaklar” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Atatorun panelde, güvenlik kavramı üzerindeki gelişim ve değişimler, Türkiye'nin askeri gücü ve askeri güce olan ihtiyacı, Türk dış politikasının da önemli noktalarına ve günümüze kadar gelen değişim ve dönüşüme ilişkin sunum yaptı.

Kore savaşından günümüze konuyu ele alan Mustafa Öztop, Türkiye'nin üstlerinin stratejik önemleri, Türkiye'nin politik ve askeri kapasitelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Şahin Çaylı ise, Doğu Akdeniz konusuna ilişkin teknik detaylar ve teknik bilgilerle haritalar üzerinde açıklama yaptı.

Panel, moderatör Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik'in, PKK, PYD terör örgütleri ve bunların yaptığı saldırılarını, Türkiye'nin Kuzey Irak'a yaptığı operasyonlarını, Türkiye'nin ikili ilişkiler için girdiği çabalarını, ABD ve PKK arasındaki ilişkiyi anlatan sunumu ile sona erdi.

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