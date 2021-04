Hisarcık’ta “Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı” kursu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından “Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı” kursu açıldı.

Çok programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında verilen toplam 72 saatlik Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı kursuna 37 kursiyer katılıyor.

Kurs Öğretmeni Cemil Şimşek, Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı kurslarının her ne kadar Zabıt Katipliğine hazırlıyormuş gibi görünse de asıl amaçlarının hayatın her aşamasında yer alan bilgisayarı bakmadan ve hızlı kullanabilmek olduğunu söyledi.

Şimşek, “ Pandemi nedeniyle iki grup halinde gerçekleştirdiğimiz kursumuza hemşire, polis memuru, öğretmen ve her kesimden kursiyerler büyük ilgi göstermektedir” dedi.

