Rektör Yardımcısı Göçmez, “Ufuk Avrupa Programı” toplantısına katıldı

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, dünyanın en yüksek bütçeli programı olan “Ufuk Avrupa Programı” toplantısına katıldı.

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Genel Müdürü Bülent Özcan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen çevrim içi toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Dumlupınar Üniversitesinin üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplantı, Dumlupınar Üniversitesinin yeni program döneminde (20212027) 95 milyar Avroluk bütçeye sahip programdan azami ölçüde yararlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Dumlupınar Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez'in katıldığı toplantının, üniversitenin önümüzdeki dönem stratejilerini belirleme ve araştırma potansiyelini geliştirme adına büyük önem arz ettiği belirtildi.

Rektör Yardımcısı Göçmez, proje yapan ve proje yapma potansiyeli olan tüm araştırmacıları ilgilendiren Ufuk Avrupa Programı’na başvuruların teşvik edileceğini söyledi.

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