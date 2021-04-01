Kütahya’da lise öğrencilerine Orman Mühendisliği mesleği anlatıldı

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Kütahya Kılıçaslan Anadolu Lisesi tarafından mesleklerin tanıtımının yapıldığı “Kariyer Günleri “ kapsamında düzenlenen etkinlikte Orman Mühendisliği mesleği anlatıldı.

Kütahya Kılıçaslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin meslekler hakkındaki bilgilendirilmeleri, öğrencilerin ilgi duydukları mesleklerle ilgili merak ettikleri soruları sorabilmeleri amacıyla düzenlenen “ Kariyer Günleri” etkinliğinde Orman Mühendisliği mesleğinin avantajlarını ve zorlukları aktarıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Orman Mühendisi Çiğdem Kavcin tarafından zoom programı üzerinden verilen bilgiler ile lise öğrencileri Orman Mühendisliği mesleğini yakından tanıma imkanı buldu.

Meslek tanıtımı seminerinde, Orman Mühendisi Çiğdem Kavcin, Orman Mühendisliği mesleğinin artıları ve riskleri anlatılırken, öğrencilerin seçecekleri bu meslekte kendilerini nelerin beklediği konusunda örnekler verdi.

Kütahya Kılıçaslan Anadolu Lisesi idarecileri, öğrencilere meslek seçimlerinde yol gösterilmesine sağladıkları katkılarından dolayı Orman Mühendisi Çiğdem Kavcin nezdinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

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