Yarım asırdır kitap okuyor 3 bin den fazla kitap sahibi Kütüphaneler haftasının özel konuğu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarım asırdır kitap okuyor 3 bin den fazla kitap sahibi Kütüphaneler haftasının özel konuğu oldu

İHA

Yarım asırdır kitap okuyor 3 bin den fazla kitap sahibi Kütüphaneler haftasının özel konuğu oldu

Kütahya’nın Emet ilçesinde 57. Kütüphaneler Haftası nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğin özel konuğu yarım asırdır 3 binden fazla kitap okuyan 65 yaşındaki Mustafa Kaymak oldu.

Ünlü Emetli yazar Gülten Dayıoğlu’nun ismini taşıyan kütüphane de düzenlenen programa Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkan Vekili Ahmet Çakmak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdal Ercan, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Aşıkovalı ve bazı daire müdürleri katıldı. Emet ilçesinde yaşayan ve kütüphanenin daimi okuyucularından olan 65 yaşındaki Mustafa Kaymak’ın da konuşma yaptığı programda kitap okuma ve kütüphanelerin önemine vurgu yapıldı.

Kitap okuma alışkanlığının hayatını olumlu şekilde etkilediğini belirten Mustafa Kaymak, ”Kitap okumaya ortaokul yıllarında bir arkadaşımın tavsiyesi ile başladım ve bu yaşıma kadar da muntazam bir okuyucuyum. Hayatımı olumlu şekilde etkileyen, değiştiren kitaplardır. Evimde de kitaplığım mevcut olup, 3 bin adet ten fazla kitabım var. Başta evlatlarım ve torunlarım olmak üzere, bütün öğrencilerin, gençlerin ve yetişkinlerin kitap okumasını tavsiye ediyorum'' dedi.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ‘Sıra Dışı Okurlar’ belgeselinin sunumu yapıldı.
Kütüphanelerin, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin en önemli hazinesi olduğunu belirten Kaymakam Çiçek, ''Bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda, bir milletin hafızasını oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılardır. Yaşadığımız çağda bilgi ve iletişim kaynaklarının gelişmiş olması, özellikle internet ve sosyal medya vasıtasıyla her ne kadar okuma ve öğrenme ihtiyacımız önemli ölçüde giderilse de tüm dünyada kütüphaneler ve kitaplar halen önemini devam ettirmekte ve bizzat tercih edilmektedir. Müreffeh bir gelecek için çocuklarımızın, gençlerimizin okuma sevgisini ve kitaplarla olan dostluğunu artırmalı, onlara zamanı en verimli değerlendirme konusunda kütüphaneleri bir alternatif olarak sunmalıyız." dedi.

Çiçek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer Suresi, 9. Ayet) Yüce Allah (c.c.) bu ayette, insanlara bir uyarı göndermektedir. Bilen kişiler ile bilmeyen kişilerin eşit olmayacağından bahsetmektedir. Bilmeden yorum yapan, bilmeyerek konuşan, bilmeden hareket ve istişare eden kişilerle bilen kişiler eşit değildir. Emet Kaymakamlığı olarak 20192020 EğitimÖğretim yılında ‘’Cumhuriyetten Milli Egemenliğe 2023’e 2023 Sayfa Aç’’ ve akabinde de “Neyi Neden Okumalı” kitap okuma projelerimizi uygulamaya koyduk, halen de başarıyla yürütüyoruz. Öğrencilerimiz, öğretmen ve velilerimiz olmak üzere, tüm paydaşlarımızla birlikte almış olduğumuz güzel sonuçlar bizleri müreffeh bir gelecek adına umutlandırmakta ve şevke getirmektedir. Bütün amacımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi milli, manevi, kültürel, tarihi değerlerimize sahip çıkan, düşünen, sorgulayan, üreten bir vizyona sahip bireyler olmalarına ve bu vasıflarıyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla taşımalarına katkı sağlamaktır.''

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukraynalı gelin Müslüman olup 'Sevde' adını aldı
YEREL HABERLER Ukraynalı gelin Müslüman olup 'Sevde' adını aldı
Kütahya’da lise öğrencilerine Orman Mühendisliği mesleği anlatıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da lise öğrencilerine Orman Mühendisliği ...
Rektör Yardımcısı Göçmez, “Ufuk Avrupa Programı” toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Yardımcısı Göçmez, “Ufuk Avrupa Programı” ...
Vatandaşlara 18 bin ücretsiz fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Vatandaşlara 18 bin ücretsiz fidan dağıtıldı
Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'ne Kütüphane Kuruldu
YEREL HABERLER Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi'ne Kütüphane Kuruldu
Hisarcık’ta “Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı” kursu
YEREL HABERLER Hisarcık’ta “Bilgisayarda Hızlı Klavye Kullanımı” ...
Tavşanlı'da uyuşturucu taciri tutuklandı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da uyuşturucu taciri tutuklandı
DPÜ’de “Ulusal ve Uluslararası Arenada Türkiye’nin Güvenliği” konulu panel
YEREL HABERLER DPÜ’de “Ulusal ve Uluslararası Arenada Türkiye’nin ...
Hisarcık’ta hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem
YEREL HABERLER Hisarcık’ta hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem
Nisan ayında yarım metre kar Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı nisan ayında da beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Nisan ayında yarım metre kar Kütahya'nın bin 826 ...
Gediz Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol
YEREL HABERLER Gediz Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü arasında protokol
Kaymakam İrdelp: ''Köylümüzün kalkınması için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Kaymakam İrdelp: ''Köylümüzün kalkınması için ...
Hisarcık'ta iki okul binasında güçlendirme çalışması
YEREL HABERLER Hisarcık'ta iki okul binasında güçlendirme çalışması
Kütahya’da haklarında arama kararı bulunan 78 kişi yakalandı, 35'i tutuklandı
YEREL HABERLER Kütahya’da haklarında arama kararı bulunan 78 kişi ...
''Çini kursları aile ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor''
YEREL HABERLER ''Çini kursları aile ekonomisine doğrudan katkı ...
Bir ayda Ukraynalı iki kadın Müslüman oldu Simav'da oturan Ukraynalı Ayla Bodur’un ardından 45 yaşındaki Svetlana Torgashova da Müslüman olup Sevde adını aldı
YEREL HABERLER Bir ayda Ukraynalı iki kadın Müslüman oldu Simav'da ...
Çayır ve mera ıslah projesi kapsamında yulaf tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Çayır ve mera ıslah projesi kapsamında yulaf tohumu ...
Emet'te Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
YEREL HABERLER Emet'te Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
147 üreticiye yulaf tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER 147 üreticiye yulaf tohumu dağıtıldı
Sefa'nın hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Sefa'nın hayali gerçek oldu
3. Lig: Belediye Kütahyaspor: 3 - Yomraspor: 2
YEREL HABERLER 3. Lig: Belediye Kütahyaspor: 3 - Yomraspor: 2
Kütahya’da korona virüs vakaları görülen ortaokulda eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Kütahya’da korona virüs vakaları görülen ortaokulda ...
Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ...
DSİ'den Porsuk Barajı bilgilendirmesi
YEREL HABERLER DSİ'den Porsuk Barajı bilgilendirmesi