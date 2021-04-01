Başkan Tosun: "Kütahya’da yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlayacağız"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun, Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifini (KÜMÜSKOOP) en kısa zamanda faaliyete geçirerek, yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını ifade etti.

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre, Yerel Yapılandırmadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Ahmet Dülger, Global Sahadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Rıza Kenan Uzman, Markalaşma, Eğitim, Mevzuat ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Ahmet Özten, Bütçe ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Abdullah Ünal, MÜSİAD Kurumsal İletişim Başkan Yardımcılığına Harun Öztulum, Projelendirme ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Harun Buhan getirildi.

Yönetim kurulu toplantısının ardından bir açıklama yapan Başkan İsmail Tosun, yeni oluşturulan yönetim kurulu ile daha aktif ve Kütahya'ya yatırımların arttırılması ve istihdamın arttırılarak işsizlik oranlarının azaltılmasını ve ülke ekonomisine katma değer kazandırmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Tosun, “Bu amaçla kurmuş olduğumuz KÜMÜSKOOP Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifimizi en kısa zamanda faaliyete geçirerek 3 bin 5004 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Bunları daha hızlı yapabilmek için Kütahyalı girişimcilerin MÜSİAD'a sahip çıkmalıdır. Bunun içinde yatırımcı ve girişimcilerin MÜSİAD'a üye olmalarını istiyoruz” dedi.

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