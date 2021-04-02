Çavdarhisar'da Arıcılık Kursu

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Arıcılık Kursu'nun ilgi görüyor.

Hayvan sağlığı, gıda teknolojisi ve tarım teknolojileri öğretmeni Serhan Karakaş tarafından verilen eğitimin 70 saat süreceği belirtildi. Kurs sonunda sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin arıcılık destek ve teşviklerinden yararlanacakları ve mesleğe başladıklarında nakliye desteği konusunda da yardım alacakları bildirildi.

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