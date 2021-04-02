Hisarcık’ta marketlerde fiyat kontrolü

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce güvenilir gıda için marketlerdeki denetimlerin devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol personellerince Tarım Ürünleri Fiyat İzlenme Sistemi (TÜFİS) için marketler de fiyat kontrolü yapılarak kayıt altına alınıyor.

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