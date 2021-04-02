Hisarcık’ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı

Göz göre göre ihmal!

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Orman İşletme Şefliğince vatandaşlara ücretsiz 1000 adet kestane, ceviz ve badem fidanı dağıtıldı.

Emet Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Orman İşletme Şefliğince İlçe Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen fidan dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Orman İşletme Şefi Samet Sayan, vatandaşlara fidan dikiminin özendirilmesi, yeşil dokunun, ormanların korunması bilincinin aşılanması noktasında kestane, badem ve ceviz cinsi 1000 adet fidan dağıttıklarını ve ayrıca vatandaşa bilgilendirmede bulunduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.