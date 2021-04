Kütahya'ya 'Yöresel Ürünler Satış Merkezi'

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın, seçim öncesinde vaat ettiği projeler arasında yer alan, yol ticaretinin gelişmesi ve Kütahya’nın yöresel ürünlerinin pazarlanması projesiyle ilgili ilk adım atıldı. Kütahya Otogarı'nın önünde, yola bakan kısma yapılacak ve 20 iş yerinin yer aldığı ‘Yöresel Ürünler Satış Merkezi’nin temel atma töreni, Başkan Işık’ın katılımıyla yapıldı.

Kütahya’nın, ilçeleri ile birlikte yöresel ürünlerinin daha fazla tanıtılması ve pazarlanması adına, Başkan Işık’ın seçim vaatleri arasında yer alan ‘Yöresel Ürünlerin Tanıtılması’ projesinin ilk adımı bugün atıldı. Kütahya şehirlerarası otobüs terminalinin karayoluna bakan kısmında, 20 iş yerinin yer alacağı ‘Yöresel Ürün Satış Merkezi’nin temeli, yapılan tören ile atıldı. Törende konuşan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, vatandaşların merakla beklediği projelerin başladığı bir döneme girildiği ifade etti.



"Çok önemsediğimiz projelerimizden birisi"

Bu yılın büyük kısmının, dünyanın ve ülkemizin başına illet olan virüsle mücadele ile geçtiğini belirten Başkan Işık, “Biz, bu arada bu tür projelerimizin, proje hazırlığı, ihale gibi süreçlerini hazırladık. Bu yıl içerisinde çok sayıda projemizin yapımına başlayacak noktaya geldik. Bu projemizde, çok önemsediğimiz projelerimizden birisi. Bu karayolu, Antalya İstanbul güzergahında. Çok ciddi bir trafik akışının olmasına rağmen, maalesef Kütahya’mız buradan geçen araçları seyreden noktadaydı. Buna bir dur demek gerekiyordu. Yol ticareti denilen ve Kütahya’nın kendine has değerlerinin pazarlanabileceği, sergilenebileceği bir alana ihtiyaç vardı” dedi.



"Projemiz 240 günde tamamlanacak"

Uzun bir çalışma dönemi sonrasında bu noktaya gelindiğini söyleyen Başkan Işık, emeği geçen herkese teşekkür etti. Açık ihale usulü yapılan ihaleyi Kütahya Belediyesi’nin iştiraki olan Belde A.Ş.’nin aldığını belirten Başkan Işık, “Hayırlı bir günde, bir Cuma gününde bu töreni yapmanın onurunu yaşıyoruz. Yaklaşık 2 milyon 200 bin TL ihale bedeli ile ihale sözleşmesini imzaladık. Projemiz 240 günde tamamlanacak. İnşaat alanı 1034 metrekare. Yeşil alan 974 metrekare ve 100 araç kapasiteli otopark olacak. 25 metrekaresi kapalı, 20 metrekaresi açık alana sahip olan her biri 45 metrekare, 20 adet yöresel ürün satış iş yeri olacak. Bu 20 iş yerinde Kütahya’nın ilçeleri dahil kendine has, hangi ürünler varsa tamamı burada pazarlanacak” dedi.

Bu proje ile birlikte otogarı da düzenleyecek proje üzerine çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu projenin devamında otogarın düzenlenmesi var. Yola bakan bu bölgeyi otobüs peronlarından çıkartıp otobüsleri arkaya alarak bu alanı da ticari alana dönüştürecek şekilde bir proje çalışması yapıyoruz. Yolu ticarete ve ekonomiye nasıl katarız bunun üzerine çalışıyoruz. Bu bir başlangıç” dedi.

