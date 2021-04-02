Kütahya'da Millet Bahçesi inşaatı başladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Evliya Çelebi Mahallesi'nde inşaatı başlayan Millet Bahçesi şantiyesini ziyaret etti. Başkan Işık, projenin bir yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Evliya Çelebi Mahallesi'nde inşaatı başlayan Millet Bahçesi proje alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Başkan Işık, “Uzun zamandır özlemini çektiğimiz ‘Kütahya Millet Bahçesi’ projemizin uygulamasının başladığı gün. Projemizin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen tüm çalışanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, ilgili bürokratlarımız ile birlikte yüklenici firmamıza da teşekkür ediyorum. Kazısı yapılan alanda 277 araçlık kapalı otopark, açık otoparklarla birlikte toplam 700 araçlık otopark inşaatı başladı. Öncelikli olarak bunlar bitecek, ondan sonra da diğer üst yapıların yapımı gerçekleşecek. 1 yıl içerisinde şehrimize bu güzel mekanda, çok güzel projeyi kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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