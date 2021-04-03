Anaokul öğrencileri ağaçlara kuş evi bıraktı

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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde kuşların soğuktan korunması ve barınması için Anaokul öğrencileri tarafından ağaçlara kuş evleri bırakıldı.

Aslanapa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Kaymakamlığımız koordinesinde, Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla, Aslanapa Anaokulu öğrencileri ile birlikte ağaçlara kuş yuvası asım etkinliği düzenlendik. Öğrencilerimiz kuş evlerinin üzerlerine isimlerini yazdılar. Kaymakamımız Özgür Pelvan, etkinliğe katılım sağlayanlara katılım belgesi takdim etti. Etkinlikte öğrencilerimize çeşitli hediyeler verildi'' ifadeleri kullanıldı.

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