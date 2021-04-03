Şehitlik tabelalarının bakım ve onarımı yapıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde şehitlikleri gösteren yönlendirme tabelalarının değişim, bakım ve temizlik çalışmalarının belediye ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında yapılan Afyonİzmir, AfyonKütahya, KütahyaUşak yolları üzerinde bulunan şehitliklerimizin yönlendirme tabelalarını İlçe Kaymakamımız Salih Sak ile birlikte yerinde inceleyerek gerekli bakım onarım faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

İnceleme sonrasında kış şartlarından dolayı kirlenen, yıkılan ve bakım çalışması gereken tabelaların bakım ve tamiri belediye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi'' ifadelerini kullandı.

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