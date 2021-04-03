Kapalı Spor Salonu yenileme çalışmaları başladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 500 kişilik kapalı spor salonunun bakım tamir ve onarım çalışmaları için 1 milyon TL ödenek ayrıldığı, çalışmaların başladığı bildirildi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner’in Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yaptığı çalışmalar sonrası, Emet Kapalı Spor Salonu için 1 Milyon TL ödenek ayrıldığı açıklandı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Kapalı spor salonu yenileme çalışmalarını yerinde inceledik. 1 Milyon TL ödenek ile salonun çatısı, zemini, aydınlatmaları ve koltukları değişecek. Ayrıca binanın yalıtım çalışmaları da yapılacak. Salonda başlayan çalışmalar kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.