DPÜ-KAMER projesine destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ-KAMER projesine destek

İHA

DPÜ-KAMER projesine destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından hazırlanan “Kariyer Gelişiminde Programlama Dili Bilgisi ve Geliştirilmesi” başlıklı proje Zafer Kalkınma Ajansından teknik destek aldı.
DPÜKAMER'in Kariyer Gelişiminde Programlama Dili Bilgisi ve Geliştirilmesi başlıklı projesine Zafer Kalkınma Ajansı'nın vereceği destek için imza töreni düzenlendi.
Zafer Kalkınma Ajansı Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, DPÜKAMER Koordinatörü Öğretim Görevlisi H. Feyyaz Ebeoğlugil ve proje ekibi üyeleri Rıdvan Saraçoğlu ve Mehmet Yıldırım katıldı.
İki kurum arasında imzalanan anlaşma ile Rektörlüğe bağlı Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğü proje ekibi tarafından hazırlanan ve üniversitede lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin JavaScript eğitimi alacakları ‘Kariyer Gelişiminde Programlama Dili Bilgisi ve Geliştirilmesi' başlıklı projesine yönelik Zafer Kalkınma Ajansına yaptığı teknik destek başvurusu desteklenmeye layık bulundu.

“Bu proje ile birlikte bir ilki gerçekleştiriyoruz”
Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın” Geçtiğimiz yıl yine Kariyer Merkezimiz tarafından hazırlanan proje kapsamında alınan Ulusal ve Uluslararası Proje Yazma Eğitimi sonrasında bu sene de böyle bir projenin gerçekleşmesi aslında bir önceki projemizin çıktısı olarak da değerlendirebiliriz. Bu da bizlere projelerimizin sürdürülebilir projeler olduğunu göstermektedir. Bu projemiz TR33 bölgesinde doğrudan öğrencilerimizin eğitim alacağı ilk proje olma özelliğini taşımaktadır. Bununla birlikte Kalkınma Ajansı ile eğitim verecek firma arasında yapılan protokolde pilot üniversite konumunda bulunmaktayız” dedi.

“Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz”
Rektör Yardımcısı Aydın,” Günümüzde dünya genelinde web sitesi sayısı 2 milyara yaklaşmış durumda; şirketlerin ve şahısların kurumsal web siteleri, çeşitli kategorilerde yayın yapan kişisel ve kurumsal blog siteleri, proje amaçlı oluşturulan web siteleri, ticari amaçlı hazırlanan eticareteihracat siteleri, iletişim ve pazarlama amaçlı oluşturulan sosyal medya siteleri, bilgi paylaşımı amaçlı kurulan forum ve sözlük siteleri vb. olmak üzere farklı amaç ve kategorilerde birçok web sitesi bulunmakta ve bu web sitelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bizler de bir eğitim kurumu olarak bu gelişmelere kayıtsız kalmayıp öğrencilerimizin kişisel ve mesleki niteliklerini arttıran programlar, projeler ve eğitimler düzenleyerek onları geleceğe hazırlamaktayız. Öğrencilerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunan projeler hazırlamakla beraber proje kapsamında da alanında önde gelen firmalarda öğrencilerimizi istihdam etmeye çalışıyoruz. Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenmeye hak kazanan bu projemiz kapsamında öğrencilerimize JavaScript eğitimi verecek ve dünyanın farklı yerlerinde 24 global ofisi olan Insider teknoloji şirketi ile yaptığımız ikili görüşmeler neticesinde şirket, proje sonunda öğrencilerimizin CV’lerini değerlendirerek şirket bünyesinde istihdam edebileceklerini aktarmışlardır. Bu samimi yaklaşımlarından dolayı Insider firmasına, projenin yazılmasında emeği geçen KAMER proje ekibine ve projeyi destekleyen Zafer Kalkınma Ajansı’na teşekkür ederim” diye konuştu.
Projenin ayrıntıları hakkında bir açıklama yapan Öğretim Görevlisi H. Feyyaz Ebeoğlugil, "Projede hedef kitle olarak belirlenen 25 ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ile 5 yabancı uyruklu öğrenci proje kapsamında eğitim alacaktır. Bu proje TR 33 bölgesinde doğrudan öğrencilerin yararlanacağı ilk proje olması açısından son derece önemli" şeklinde konuştu.
Proje kapsamında öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydeden. Ebeoğlugil, Zafer Kalkınma Ajansından alınacak destek çerçevesinde eğitimlerin Nisan ayı içerisinde başlayacağını ve başvurular için DPÜKAMER sosyal medya hesapları ve resmi internet sayfasından yapılacak duyuruların takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti İlçe Teşkilatı’ndan 'Mazluma çatı ol' kampanyasına destek
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Teşkilatı’ndan 'Mazluma çatı ol' ...
Hisarcık Belediyesi'nden dinamik denetim
YEREL HABERLER Hisarcık Belediyesi'nden dinamik denetim
Kan bankası gibi donör 47 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Celal Akbulut 47’nci kez kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Kan bankası gibi donör 47 yaşındaki yamaç paraşütü ...
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kapalı Spor Salonu yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kapalı Spor Salonu yenileme çalışmaları başladı
Emet'te Gençlik Merkezi yapımında sona gelindi
YEREL HABERLER Emet'te Gençlik Merkezi yapımında sona gelindi
Şehitlik tabelalarının bakım ve onarımı yapıldı
YEREL HABERLER Şehitlik tabelalarının bakım ve onarımı yapıldı
Mezarlıkta ağaçlandırma ve bakım çalışmaları
YEREL HABERLER Mezarlıkta ağaçlandırma ve bakım çalışmaları
Anaokul öğrencileri ağaçlara kuş evi bıraktı
YEREL HABERLER Anaokul öğrencileri ağaçlara kuş evi bıraktı
Kütahya'da Millet Bahçesi inşaatı başladı
YEREL HABERLER Kütahya'da Millet Bahçesi inşaatı başladı
Kütahya'ya 'Yöresel Ürünler Satış Merkezi'
YEREL HABERLER Kütahya'ya 'Yöresel Ürünler Satış Merkezi'
Dikkat çekmek için vatandaşlara eşek ile kitap dağıttılar
YEREL HABERLER Dikkat çekmek için vatandaşlara eşek ile kitap ...
Hisarcık’ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı
Hisarcık’ta annelere uyuşturucu semineri
YEREL HABERLER Hisarcık’ta annelere uyuşturucu semineri
Karate Şampiyonası'ndan Türkiye derecesi ile döndüler
YEREL HABERLER Karate Şampiyonası'ndan Türkiye derecesi ile döndüler
Altıntaş'ta içme suyu hattı yenileme çalışmaları
YEREL HABERLER Altıntaş'ta içme suyu hattı yenileme çalışmaları
Orman Bölge Müdürlüğünde çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğünde çevre düzenlemesi
'Motivasyon Tırı' 9 Nisan’da çocuklarla buluşuyor
YEREL HABERLER 'Motivasyon Tırı' 9 Nisan’da çocuklarla buluşuyor
Hisarcık’ta marketlerde fiyat kontrolü
YEREL HABERLER Hisarcık’ta marketlerde fiyat kontrolü
DPÜ’de “Proje Tasarım Teknikleri” semineri
YEREL HABERLER DPÜ’de “Proje Tasarım Teknikleri” semineri
Başkan Akçadurak, dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Akçadurak, dereceye giren öğrencilerle bir ...
Kavşaklara motosiklet uyarı levhası
YEREL HABERLER Kavşaklara motosiklet uyarı levhası
Çavdarhisar'da Arıcılık Kursu
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da Arıcılık Kursu
"Mücadeleyi üst düzey hassasiyet içerisinde yürütüyoruz"
YEREL HABERLER "Mücadeleyi üst düzey hassasiyet içerisinde ...