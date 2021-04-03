Kütahya'da ArGe ve İnovasyon Yönetimi, ArGe Projelerinde Devlet Teşvikleri Eğitimi adlı Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projesi, Dumlupınar Teknokent'te başarıyla tamamlandı.

Hem Teknokent personeli, hem de faaliyetteki 28 Teknokent firmasının birebir uygulamalı eğitildiği proje 4 gün sürdü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, "2020 ve 2021 de ilkleri yaşamaya ve başarmaya devam ediyoruz. İnşallah aynı hız ve heyecanla çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. Zafer Kalkınma Ajansından aldığımız destekle hem kendimizi hem firmalarımızı ArGe İnovasyon ve teşvikler açısından uygulamalı eğitime tabi tuttuk. Hatta aynı proje kapsamında şehrimizden 10 çocuğumuza ileri düzey Robotik Kodlama eğitimi vereceğiz. Pandemi koşullarının hafiflemesinin akabinde kuluçka merkezimizde gerçekleşecek bu eğitime 111213 yaş grubundaki çocuklarımızı davet edeceğiz ve ücret almayacağız. Projenin hayata geçirilmesinde destek veren Zafer Kalkınma Ajansı'na ve Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Kazım Uysal nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

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