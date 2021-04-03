Emet'te karantina sona erdi

Kütahya’nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan geniş kapsamlı karantina sona erdi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde 3 mahallede 23 cadde ve sokakta 10 gün karantina kararı alınmıştı. Karantina süresi bugün saat 16.00 itibarı ile sona eriyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uyulması gereken kurallara ilçemizde de harfiyen uymalarıdır. Özellikle hijyen, maske ve mesafe çok dikkat etmemiz gereken hususlardır. Misafirlikler ve ziyaretler salgın tamamen geçinceye kadar yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın 10 gün süren karantina sürecinde alınan kararlara harfiyen uymaları ilçemizdeki vaka sayılarını düşürmüştür. Kurallara daha sıkı uyarsak ilçemizdeki vaka sayısını sıfırlayabiliriz'' dedi.

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