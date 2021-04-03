Belediyeden esnafa korona virüs desteği

Kütahya’nın Emet İlçe Belediye Meclisi, pandemi sürecinde kiracısı olan esnaf için daha önce 3 ay yüzde 65 olan kira indirimini, 3 ay daha yüzde 50 olarak uzattı.

2021 yılı ilk meclis toplantısını Ocak ayında gerçekleştiren Emet Belediye Meclisi, pandemi sürecinde kiracısı olan esnaflarda 3 ay süre ile yüzde 65 kira indirimi, salgın süreci ile genelge ile işyeri kapatılan kiracılarından ise 3 ay süre ile kira almama kararını oy birliğiyle mecliste onaylamıştı. Pandemi sürecinin devam etmesi, ilçede çok sayıda karantinalar olması konularını gündemde değerlendiren meclis, aldığı kararla kira indirim uygulamasının yüzde 50 indirimle 3 ay daha sürmesini karar bağladı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde devletimizin ve hükümetimizin salgınla mücadelesi etkin bir şekilde devam ederken, ekonomik anlamda vatandaşlarımız ve esnaflarımıza destekleri sürüyor. Bu kapsamda daha öncede belediyemiz tarafından, salgın dolayısıyla işyerini kapatan esnaflarımızdan kira alınmamış, diğer kiracılarımızda kira indirimine gitmiştik. Ocak 2021 yılında ise kiracı esnafımıza yüzde 65 indirim uygulamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi ile mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler ve destekleri açıklamalarında, salgın süreci devam ettiğinden esnaflarımıza maddi yardım ve kira desteği çalışmaları var. Bizler de Emet belediyesi olarak kiracımız olan esnaflarımızla ilgili bir dizi çalışmalarda bulunduk. Bu kapsamda Nisan ayında alınan kararlar kiracı esnaflarımızın kira bedellerinde ise 3 ay süre ile yüzde 50 indirim uygulayacağız. Karar alımına katkı sağlayarak esnaflarımıza destek veren belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

Karar sonrası belediye kiracısı işletme sahipleri Başkan Doğan ve meclise kararı alan üyelere teşekkür ettiler. Meclis toplantısında Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, meclis üyelerine İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle bastırılan bez flama dağıttı.

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