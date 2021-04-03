Emet'teki 2 köyde karantina kaldırıldı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yarış ve Düşecek köylerinde (Covid19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinalar kaldırıldı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, "Korona virüs (Covid19) pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararımız ile 15 gün önce Düşecek köyümüzde, 10 gün önce ise Yarış köyümüzde başlatılan karantina bugün itibari ile sona erdi. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uyulması gereken kurallara ilçemizde de harfiyen uymalarıdır. Özellikle hijyen, maske ve mesafe çok dikkat etmemiz gereken hususlardır. Misafirlikler ve ziyaretler salgın tamamen geçinceye kadar yasaklanmıştır'' ifadelerini kullandı.

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