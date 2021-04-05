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Çavdarhisar'da Jandarmadan ''Huzur ve Güven'' Uygulaması

İHA

Çavdarhisar'da Jandarmadan ''Huzur ve Güven'' Uygulaması

Kütahya’nın Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Karakolu ekiplerince, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Alınan bilgiye göre, KütahyaGediz yolu Hacıkebir mevkiinde yapılan uygulamada 67 araç denetlendi. Denetlemede ayrıca araçlarda bulunan 114 kişi de kimlik kontrolünden geçirildi.
Yapılan uygulamada gerekli görülen araçlarda arama işlemlerinin yapıldığı, kontrollerde canlı hayvan taşıyan araçların belgeleri, gerekli taşıma izinleri ve evrakları titizlikle incelendiği bildirildi.
Yapılan güven ve huzur uygulaması sonucunda, trafik yönünden uygunsuz olan araç sürücülerine toplamda 5 bin 854 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

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