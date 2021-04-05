Emet pazarı yeniden açılıyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında 1 hafta süreyle geçici olarak kapatılan sebzemeyve pazarı bu hafta yeniden açılıyor.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Korona virüs (Covd19) önlemleri kapsamında 1 haftadan bu yana geçici olarak kapalı bulunan sebzemeyve pazarının bu hafta salı günü gerekli tedbirler alınarak yeniden açılacağını söyledi.
Çiçek, Bu hafta yeniden açılacak olan pazar yerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu gıda ve temel ihtiyaç maddelerini yoğunluğun olmadığı, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlıklı koşullarda temin edebilmesi için gerekli önlemler alınacaktır'' dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.