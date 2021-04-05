Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı 5 TL'ye kadar düştü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 25 liraya kadar yükselen tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı son günlerde 5 TL'ye kadar düştü.

Soğan satıcısı Osman Doğan, iki ay önce kilosunu 10 liradan sattıkları kuru soğan tohumu fiyatının son günlerde 5 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Doğan, “Denizli ve Bursa Karacadey’den getirdiğimiz, geçen yıl 25 liraya kadar yükselen tohumluk kuru soğanın kilosunu şu anda 5 liradan satıyoruz. Tohumluk kuru soğanın fiyatının bu kadar aşağılara düşmesi üretimdeki artıştan ve soğan dikim döneminde sona yaklaşılmasından kaynaklanmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.