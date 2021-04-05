Müdür Yıldız: “Kütahya’da 3 bin 710 dekar tarım arazisi su ile buluşacak”

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kütahya’nın Emet ilçesi Barajı Sulaması ile Tavşanlı ilçesi Kozluca Barajı Sulaması işlerinin ihalelerinin yapılarak, yapım sözleşmelerinin imzalandığını açıkladı.

Kütahya Emet Barajı Sulaması ile Tavşanlı Kozluca Barajı Sulaması işlerinin ihalelerinin yapıldığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kütahya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Müdür Kaya Yıldız, “Kütahya Emet Barajı Sulaması ile Tavşanlı Kozluca Barajı Sulaması işlerinin ihale süreci tamamlanmış olup, işlerin yapım sözleşmesini imzaladık. Kütahya Emet Barajı Sulaması işinin tamamlanması ile bin 30 dekar, Tavşanlı Kozluca Barajı Sulaması işinin tamamlanması ile 2 Bin 680 dekar arazi sulanacaktır. Böylece toplamda 3 Bin 710 dekar tarım arazisinin su ile buluşmasını sağlamış olacağız. Projelerin Kütahya ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Müdür Yıldız, Kütahya Emet Barajı Sulaması ve Tavşanlı Kozluca Barajı Sulaması işleri ile 20’şer kilometrelik sulama hattı inşa edileceğinin altını çizerek, projelerin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 5 milyon 800 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yıldız, “Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” diye konuştu.

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