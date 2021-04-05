Apartman inşaatının merdiveni çöktü; 1 işçi ağır yaralı

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Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy´de, inşaat halindeki binanın çöken merdiveninin altında kalan işçi İsmail Savcı (43), ağır yaralandı.

Hisarcık'a bağlı Beyköy´de, inşaat halindeki binanın merdiveni, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Enkaz altında kalan işçi İsmail Savcı, ağır yaralandı. İnşaat işçilerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yıkıntı altından çıkarılan Savcı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Savcı´nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY

2021-04-05 14:22:16



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