Kütahya'da 103 emekli amiral hakkında suç duyurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da 103 emekli amiral hakkında suç duyurusu

İHA

Kütahya'da 103 emekli amiral hakkında suç duyurusu

Kütahya'da, MemurSen ve bazı STK temsilcileri, bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak basın açıklaması yaptı.
MemurSen öncülüğünde Kütahya’daki sivil toplum örgütleri adına ortak hazırlanan basın açıklamasını okuyan MemurSen Kütahya İl Başkanı Fatih Köse, millet iradesinin yanında, vesayet zihniyetinin karşısında olduklarını söyledi.
Köse, "103 emekli subay imzasıyla kimler tarafından bir araya getirildikleri malum olan ve milli iradeyi hedef alan darbe imalı bildiriyi şiddetle kınıyoruz. 4 Nisan 2021 tarihinde 103 emekli deniz kuvvetleri amirali bir takım malum çevreler tarafından bir araya toplanıp; Kanal İstanbul projesi ve Montrö sözleşmesini bahane ederek milli iradeye ve anayasal düzene yönelik bir saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Zamanında yine belli çevreler tarafından Orduda genç subaylar rahatsız kisvesiyle yayınlanan, darbe amacı güden paylaşımlarla aynı eksende olan bu açıklamayı yapanlar; açıkça Türkiye Cumhuriyeti devletinin yasama yürütme ve yargı organlarını hedef almıştır. Bu bildiriyi yayınlayanların dışarıdaki işbirlikçileri ile birlikte, her geçen gün daha da büyüyen Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlenmesini istemeyen ol odaklarının sözcülüğüne soyundukları açıktır. Türkiye bugün Afrika'da Ortadoğu'da Doğu Akdeniz'de Kafkaslarda ve bölgesinde kendi hakkını koruyan mazlumu kollayan güçlü bir ülkedir. Bu bildiri ile devlet içinde halen kalmış olan aynı darbe ve vesayet zihniyetindeki uzantılar harekete geçirilmek isteniyor. Bu bildiriyi tertip edenlerle, bildiriye imza atanların organize bir odak oldukları açıktır. Güvenlik güçlerimiz bu yapıyı deşifre edecek ve Yargı önüne çıkaracaktır. Türk milleti geleneğinden vesayeti, geleceğinden muhtıra ve darbeyi 15 Temmuz'da kazımış ve söküp atmıştır. Vesayet sahipleri bilmelidir ki 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı milletin yazdığı destan Şehitlerin kanıyla verilmiş bir ahittir. Kütahya sivil toplum kuruluşları olarak şehitlere verdiğimiz sözün millet iradesinin yanında darbelerin, vesayetin, ihanetin karşısındayız" diye konuştu.
Basın açıklamasının ardından emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Apartman inşaatının merdiveni çöktü; 1 işçi ağır yaralı
YEREL HABERLER Apartman inşaatının merdiveni çöktü; 1 işçi ağır ...
TKİ Tavşanlı Linyitspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
YEREL HABERLER TKİ Tavşanlı Linyitspor hazırlıklarını Antalya'da ...
Hisarcık’ta bina merdiveni çöktü: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta bina merdiveni çöktü: 1 ağır yaralı
Müdür Yıldız: “Kütahya’da 3 bin 710 dekar tarım arazisi su ile buluşacak”
YEREL HABERLER Müdür Yıldız: “Kütahya’da 3 bin 710 dekar tarım ...
Simav’da baca yangını
YEREL HABERLER Simav’da baca yangını
Adil Biçer: "Projelerimizi Başkan Alim Işık’a da anlattık”
YEREL HABERLER Adil Biçer: "Projelerimizi Başkan Alim Işık’a da ...
Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı 5 TL'ye kadar düştü
YEREL HABERLER Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı 5 TL'ye kadar ...
İki kız kardeş devlet desteğiyle işlerinin patronu oldu 20 yıl çini işçiliği yapan Çiğdem ve Hatice Kaya, KOSGEB'den aldıkları 100 bin TL'lik hibe desteği ile kendi iş yerlerini açtı
YEREL HABERLER İki kız kardeş devlet desteğiyle işlerinin patronu ...
KSBÜ'nün 4 yıllık planı değerlendirildi
YEREL HABERLER KSBÜ'nün 4 yıllık planı değerlendirildi
Bakanlıktan Kütahyalı Cüneyt Köşe'ye ödül
YEREL HABERLER Bakanlıktan Kütahyalı Cüneyt Köşe'ye ödül
DPÜ’de “Modern Toplumun İnşası Kavramsal ve Tarihsel Bir Analiz” konulu konferans
YEREL HABERLER DPÜ’de “Modern Toplumun İnşası Kavramsal ve Tarihsel ...
Emet pazarı yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Emet pazarı yeniden açılıyor
Çavdarhisar'da Jandarmadan ''Huzur ve Güven'' Uygulaması
YEREL HABERLER Çavdarhisar'da Jandarmadan ''Huzur ve Güven'' ...
Emet'te hamamlar açıldı
YEREL HABERLER Emet'te hamamlar açıldı
Aslanapa'da dezenfekte çalışmaları
YEREL HABERLER Aslanapa'da dezenfekte çalışmaları
Rektör Uysal: “FETÖ artığı amirallerin yaptığı açık bir darbe çağrısıdır”
YEREL HABERLER Rektör Uysal: “FETÖ artığı amirallerin yaptığı açık ...
Kütahya’da 58 konaklama tesisinde denetim
YEREL HABERLER Kütahya’da 58 konaklama tesisinde denetim
Başkan Tosun: "Hadsizlere hadleri bildirilmelidir”
YEREL HABERLER Başkan Tosun: "Hadsizlere hadleri bildirilmelidir”
Başkan Ceyhun: "Herkes haddini bilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun: "Herkes haddini bilmeli"
Atıkları esere dönüştürdüler
YEREL HABERLER Atıkları esere dönüştürdüler
Kütahya'da korona virüs vaka sayısı yine arttı
YEREL HABERLER Kütahya'da korona virüs vaka sayısı yine arttı
Emet'teki 2 köyde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Emet'teki 2 köyde karantina kaldırıldı
Kütahya’da kalp ameliyatında sıra dışı yöntem Kalp içindeki kitle kalp durdurulmadan başarıyla çıkartıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da kalp ameliyatında sıra dışı yöntem Kalp ...
Belediyeden esnafa korona virüs desteği
YEREL HABERLER Belediyeden esnafa korona virüs desteği