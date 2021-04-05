Sokak hayvanlarına bahçesinde bakıyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşayan Elif Yıldız Nasuhoğlu, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında aç kalan sokak hayvanlarını bahçesinde besliyor.

4 yıldır bahçesinde sokak hayvanlarına baktığını belirten Elif Yıldız Nasuhoğlu, ''Elimden geldiği kadar sokak hayvanlarına bakmaya çalışıyorum. Yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyorum. Onların sağlık kontrollerini yaptırıyorum. Sokak hayvanlarının yaşamları çok zor. Amacım her zaman sokak hayvanlarının yardıma ihtiyacı olduğuna vurgu yapmak. Bütün insanların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını rica ediyorum. İstedikleri sadece bir kap mama, bir kap su ve azıcık sevgi. Lütfen onların yaşamlarına destek olalım. Duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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