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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkokul öğrencileri için ''Halk Oyunları Kursu''

İHA

İlkokul öğrencileri için ''Halk Oyunları Kursu''

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ilkokul öğrencileri için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve 100. Yıl İlkokulu işbirliği ile ''Halk Oyunları Kursu'' açıldığı bildirildi.
Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''İlçemiz 100. Yıl İlkokulu'nda minik öğrenciler için ''Halk Oyunları Kursu'' başlamıştır. Kursumuz, okulumuz öğretmenleri gözetiminde her Cuma okulumuza ait spor salonunda yapılıyor. Öğrencilerimiz kursumuzda 23 Nisan kutlamaları hazırlıklarına devem ediyor. Devam eden kursta, Kütahya yöremize ait efe oyunları ve bölgesel oyunlar öğretilmektedir. Öğrencilerimiz Korona virüs tedbirleri kapsamında yöresel ve bölgesel halk oyunlarımızı 23 Nisan tarihine kadar eğlenerek öğrenecekler'' ifadeleri kullanıldı.

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