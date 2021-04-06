Hisarcık Şehitler Ortaokulu'nda “Pati Evi” projesi

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulunda öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla sokak hayvanları için “Pati Evi” projesi başlatıldı.

Okul Müdür Yardımcısı Ümit Uzun, okul personeli ile birlikte yapımını gerçekleştirdikleri su geçirmez, korunaklı Pati Evini okul bahçesi girişine yerleştirdiklerini söyledi.

Uzun,” Hayata geçirdiğimiz “Pati Evi” projesiyle öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamayı, doğaya, hayvana, insana saygı ve sevgi duyan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz ” dedi.

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